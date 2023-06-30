В Приазовском лесном хозяйстве планируют высадить деревья на площади более 30 гектаров в ДНР

В Приазовском лесном хозяйстве планируют высадить деревья (архивное фото). Фото: Ежиков/ТГ
Приазовское лесное хозяйство обследует лесные насаждения в Володарском и Мангушском муниципальных округах. Сейчас первостепенная задача высадить деревья на площади 32,5 гектара, чтобы восстановить лесные насаждения, которые пострадали во время боевых действий. Об этом сообщает Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики.
- В ходе боевых действий пострадала значительная часть лесов и защитного лесоразведения. В связи с этим Комитетом запланирован значительный объем работ по их репродукции.
Лесоводы приглашают мариупольцев и жителей пригородных поселков осенью принять участие в акции «Сохраним лес» для возрождения заказника «Культура сосны», - отмечают в комитете.
Напомним, что в Донецкой Народной Республике до конца 2023 года восстановят свыше 350 гектаров леса. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения с федеральным агентством лесного хозяйства России.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
До конца 2023 года в ДНР восстановят свыше 350 гектаров леса
Экологи из ДНР уже начали подготовку почвы (подробнее)