До конца 2023 года в ДНР восстановят свыше 350 гектаров леса

Восстановление леса благотворно повлияет на экологическую ситуацию в регионе

В Донецкой Народной Республике до конца 2023 года восстановят свыше 350 гектаров леса. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения с федеральным агентством лесного хозяйства России. Леса в регионе помогут восстановить предприятия, которые занимаются добычей золота в Магаданской области. Об этом рассказал вице-премьер ДНР Владимир Ежиков.

— В России с 2019 года действует программа, по которой предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, должны компенсировать причиняемый вред природе. Для этого промышленники восстанавливают насаждения на территориях региона добычи. Но федеральный орган пошел нам навстречу: разрешил золотодобывающим предприятиям Якутии выполнить эти обязательства не в Магаданской области, а на территории ДНР, — отметил зампред Правительства.

Вице-премьер Владимир Ежиков подчеркнул, что региональные экологи уже начали подготовку почвы.

— Наши специалисты уже принялись за подготовку почвы, чтобы успеть выполнить задачи в обозначенные сроки. Уже сейчас заключены соответствующие договоры на общую сумму финансирования порядка 35,8 млн. рублей, — добавил Ежиков.

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