В ДНР сообщили о двух погибших и десяти раненых мирных жителях в результате обстрелов ВСУ 28 июня

За сутки украинские войска выпустили по территории Республики около 200 боеприпасов Фото: Иван ЖИЛЯК

Два мирных жителя погибли и еще десять пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что половина из пострадавших - дети.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе пятеро детей, в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что украинские войска выпустили по Республике 196 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибра 152 и 122 мм. Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов, включая Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк, Макеевку, Старомихайловку и Благодатное.

Обстрелами повреждены 9 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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