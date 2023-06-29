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НовостиПолитика29 июня 2023 5:35

В ДНР сообщили о двух погибших и десяти раненых мирных жителях в результате обстрелов ВСУ 28 июня

Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов региона
Ирина ДМИТРИЕВА
За сутки украинские войска выпустили по территории Республики около 200 боеприпасов

За сутки украинские войска выпустили по территории Республики около 200 боеприпасов

Фото: Иван ЖИЛЯК

Два мирных жителя погибли и еще десять пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что половина из пострадавших - дети.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе пятеро детей, в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что украинские войска выпустили по Республике 196 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибра 152 и 122 мм. Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов, включая Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк, Макеевку, Старомихайловку и Благодатное.

Обстрелами повреждены 9 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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