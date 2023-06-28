Двести детей из Донецка отправились на отдых в Геленджик

Ребята смогут оздоровиться и набраться сил в лагере на Черноморском побережье. Фото: ТГ/Кулемзин

Двести детей из Донецка отправились на летний отдых в Геленджик. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что на Черноморском побережье ребята смогут оздоровиться и набраться сил.

- Сегодня 200 детей Донецка в возрасте от 7 до 17 лет отправились на отдых в Геленджик в лагерь «Лазурный», где смогут подружиться со сверстниками, поплавать в Черном море, набраться добрых впечатлений, - заявил градоначальник.

По словам Кулемзина, помощь в организации отдыха для донецкой детворы оказал Ямало-Ненецкий автономный округ

- Спасибо за поддержку! - поблагодарил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что для детей из Шахтерска организовали летний отдых в Крыму. Сделать это удалось благодаря помощи Сахалинской области, которая взяла шефство над городом. Ребята смогут отдохнуть в крымском лагере-пансионате имени Казакевича, где готовы бесплатно принять до 400 детей и сопровождающих их взрослых из Шахтерска. Лагерь расположен прямо на берегу Черного моря.

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