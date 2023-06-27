Ребята смогут отдохнуть на Черноморском побережье Фото: Виталий КАРНАУХ

Для детей из Шахтерска организовали летний отдых в Крыму. Такую информацию обнародовали в местной администрации.

Там пояснили, что сделать это удалось благодаря помощи Сахалинской области, которая взяла шефство над городом. Ребята смогут отдохнуть в крымском лагере-пансионате имени Казакевича, где готовы бесплатно принять до 400 детей и сопровождающих их взрослых из Шахтерска. Лагерь расположен на берегу Черного моря.

- Небольшая глубина моря, пологий заход в воду и песчаный берег идеально подойдет для безопасного отдыха детей, - рассказали в администрации города.

Сообщается также, что на территории пансионата есть спортплощадки, библиотека, компьютерный зал, кафе и медпункт. Заезды в лагерь будут осуществляться в четыре смены.

- Сейчас Сахалинская область рассматривает возможность отправить на отдых в Крым еще 300 человек из Шахтерска (детей и сопровождающих), - отметили городские власти.

Уточняется, что дополнительную смену могут организовать уже в сентябре.

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