Ребята смогут отдохнуть на Черноморском побережье
Фото: Виталий КАРНАУХ
Для детей из Шахтерска организовали летний отдых в Крыму. Такую информацию обнародовали в местной администрации.
Там пояснили, что сделать это удалось благодаря помощи Сахалинской области, которая взяла шефство над городом. Ребята смогут отдохнуть в крымском лагере-пансионате имени Казакевича, где готовы бесплатно принять до 400 детей и сопровождающих их взрослых из Шахтерска. Лагерь расположен на берегу Черного моря.
- Небольшая глубина моря, пологий заход в воду и песчаный берег идеально подойдет для безопасного отдыха детей, - рассказали в администрации города.
Сообщается также, что на территории пансионата есть спортплощадки, библиотека, компьютерный зал, кафе и медпункт. Заезды в лагерь будут осуществляться в четыре смены.
- Сейчас Сахалинская область рассматривает возможность отправить на отдых в Крым еще 300 человек из Шахтерска (детей и сопровождающих), - отметили городские власти.
Уточняется, что дополнительную смену могут организовать уже в сентябре.
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