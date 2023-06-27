Ясиноватское предприятие получило лицензию на запуск автобусного маршрута с Донецком

Власти Ясиноватой получили лицензию на запуск автобусного маршрута, соединяющего город с Донецком. Фото: ДАН

Власти Ясиноватой получили лицензию на запуск автобусного маршрута, соединяющего город с Донецком. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Наше коммунальное предприятие «Экос» получило лицензию на перевозку пассажиров автобусами (межгород). Теперь автобусному маршруту № 106 «Ясиноватая-Донецк» быть, - пишет мэр города в телеграм-канале.

Отметим, что прямое пассажирское сообщение между Ясиноватой и Донецком было нарушено с февраля 2022 года.

Напомним, что заместитель Министра транспорта Донецкой Народной Республики Артем Бафанов провел рабочее совещание на автовокзале «Южный» в Донецке с руководителем «Автовокзалы Донбасса» Ростиславом Маркеловым. По его словам, автобусы ходят в рабочем режиме, обстановка спокойная. Ситуация по работе общественного транспорта в городах Республике продолжает оставаться под контролем.

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