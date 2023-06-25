Минтранс ДНР сообщил, что автовокзалы и автостанции Республики работают в штатном режиме

Автовокзалы и автостанции Республики работают в штатном режиме. Фото: Минтранс ДНР

Заместитель Министра транспорта ДНР Артем Бафанов провел рабочее совещание на автовокзале «Южный» в Донецке с руководителем «Автовокзалы Донбасса» Ростиславом Маркеловым. По его словам, автобусы ходят в рабочем режиме, обстановка спокойная. Ситуация по работе общественного транспорта в городах Республике продолжает оставаться под контролем.

- Сегодня с утра все маршруты возобновили свою работу. Пассажирам, которые заранее забронировали и приобрели билеты, вернули деньги либо оформили новые проездные билеты на ближайшие рейсы. Жалоб на работу автостанций за последние сутки не поступало, - сообщил Ростислав Маркелов руководству Минтранса.

Напомним, что из-за обстановки в стране с 25 июня была приостановлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей, а также в Москву. Пригородные и междугородные рейсы по территории Республики обслуживались в штатном режиме.

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