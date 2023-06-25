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НовостиОбщество25 июня 2023 7:29

В ДНР возобновили продажу билетов на автобусные поездки на все направления

Межрегиональные автобусные рейсы из ДНР вновь доступны
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Возобновлена продажу билетов на автобусные поездки на межрегиональные автобусные рейсы

Возобновлена продажу билетов на автобусные поездки на межрегиональные автобусные рейсы

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Министерстве транспорта ДНР заявили, что межрегиональные автобусные рейсы вновь доступны для жителей Донбасса.

- Как сообщают «Автовокзалы Донбасса», возобновлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций по всем направлениям, - говорится в сегодняшнем сообщении Минтранса ДНР.

Напомним, что из-за обстановки в стране с 25 июня была временно приостановлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей, а также в Москву. Пригородные и междугородные рейсы по территории Республики обслуживались в штатном режиме.

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