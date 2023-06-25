В ДНР возобновили продажу билетов на автобусные поездки на все направления

Возобновлена продажу билетов на автобусные поездки на межрегиональные автобусные рейсы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Министерстве транспорта ДНР заявили, что межрегиональные автобусные рейсы вновь доступны для жителей Донбасса.

- Как сообщают «Автовокзалы Донбасса», возобновлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций по всем направлениям, - говорится в сегодняшнем сообщении Минтранса ДНР.

Напомним, что из-за обстановки в стране с 25 июня была временно приостановлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций Донецкой Народной Республики в направлении Ростовской и Московской областей, а также в Москву. Пригородные и междугородные рейсы по территории Республики обслуживались в штатном режиме.

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