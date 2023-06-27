Около 120 километров дороги от Амвросиевки до Мариуполя закончат в августе

Ремонт дороги протяжностью 120 километров от Амвросиевки до Мариуполя закончат в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт дороги протяжностью 120 километров от Амвросиевки до Мариуполя закончат в августе. Сейчас российские строители восстановили уже один из трех участков. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

- Работы разделены на три участка. Самый большой из них - протяженностью почти 60 км - практически завершен. Строителям осталось уложить верхний слой асфальта и установить бортовой камень, затем они приступят к монтажу дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесению разметки. Бригады трудятся круглосуточно, и уже в августе жители восточных районов ДНР смогут добраться по отремонтированной автотрассе до Азовского побережья, - цитирует слова Хуснуллина пресс-служба.

По словам Марата Хуснулина, еще 60 километров дорог разделено на два участка - по 30 километров каждый. Сейчас они готовы на 30%, на отдельных участках уложен новый асфальт. По всему маршруту в черте населенных пунктов установят 20 остановок.

Вице-премьер сообщил, что завершается ремонт моста через реку Средний Еланчик. Сейчас он готов примерно на 70%. Он добавил, что до конца этого в ДНР будет восстановлено более 300 километров дорог и шесть мостов.

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