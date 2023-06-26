«Промсвязьбанк» поможет со строительством спортивных площадок в Донецке и Мариуполе

Новые спортивные площадки будут открыты до 2025 года. Фото (архив): ТГ/Хуснуллин

ПАО «Промсвязьбанк» поможет в строительстве спортивных площадок в Донецке и Мариуполе. Об этом сообщил ДАН исполняющий обязанности министра спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

Он рассказал, что до 2025 года в городах и селах Республики откроют новые спортплощадки. Поддержку в этом окажут регионы России, Министерство сельского хозяйства РФ и ПСБ.

Так, в ближайшие три года при помощи других регионов в Донецкой Народной Республике планируют обустроить около 20 площадок, предназначенных для занятий различными видами спорта. Они появятся в Ждановке, Дебальцево, Волновахе, Троицко-Харцызске и Зуевке. А «Промсвязьбанк» планирует помочь в создании таких в Донецке и Мариуполе.

Тем временем Министерство сельского хозяйства РФ намерено в этом году обустроить две спортивных площадки в сельских районах ДНР.

Напомним, в Мариуполе подготовят 24 школы и 22 детских сада к 1 сентября. Сейчас на объектах проводят завещающие этапы восстановления.

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