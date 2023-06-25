Минспорта России создаст семь физкультурно-оздоровительных комплексов в ДНР

В ДНР создадут семь физкультурно-оздоровительных комплексов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Минспорта России поможет создать в Республике семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом ДАН рассказал исполняющий обязанности министра спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

По его словам, в этом году за счет средств федерального бюджета Минспорта России восстановит в ДНР 12 физкультурно-спортивных сооружений, которые были повреждены в результате боевых действий.

- Министерством проработан с Минспортом РФ вопрос восстановления в 2023 году за счет средств федерального бюджета 12 физкультурно-спортивных сооружений, поврежденных в результате боевых действий, создания семи физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и приобретения спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ Республики, а также экипировки для спортивных сборных команд ДНР, - отметил Юрий Мартынов.

Руководитель регионального ведомства добавил, что проводится совместная работа по прохождению курсов повышения квалификации тренерским и административным персоналом учреждений спорта.

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