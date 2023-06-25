Вице-премьер ДНР заявил, что дефицита бензина в Республике не будет

Запасов топливо в ДНР хватит на несколько месяцев. Фото: ДАН

Вице-премьер ДНР Андрей Чертков заявил, что дефицита бензина в регионе не будет. По его словам, в Республике связи с ажиотажем спроса, запасов топливо хватит на два месяца.

- В Новоазовске, Мангуше и Мариуполе многие автолюбители заливали свои машины до полного бака и плюс еще дополнительные канистры. Хочу всем сказать, что топливо в Республике есть, его в наличии на два месяца. Эти ажиотажи ломают логистику поставок, - сказал вице-премьер.

Андрей Чертков добавил, что в Мариуполь в ближайшие несколько дней увеличится доставка топлива, чтобы все смогли залиться. Также проведут объезд заправок на юге и севере ДНР и посмотрят агломерацию Донецка.

- Хочу еще раз призвать наших граждан к тому, чтобы не заливаться до полного, не брать дополнительный бензин, не создавать ажиотаж на наших заправках, - подчеркнул вице-премьер ДНР.

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