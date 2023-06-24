Глава Минэкономразвития ДНР заявил, что дефицита продуктов в регионе не будет

Дефицита продуктов в регионе нет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава министерства экономического развития Донецкой Народной Республики Роман Зверков заявил, что в регионе не будет дефицита товаров или повышения цен. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— У нас созданы значительные запасы товаров, никакого дефицита у нас не будет. Совместно с Минпромторгом будет контролироваться рост цен. Прошу граждан не закупать продукты впрок, товаров и продуктов питания хватит надолго, — отметил министр.

Ранее о штатной работе АЗС и операторов топливного рынка в ДНР заявил вице-премьер Андрей Чертков. Зампред Правительства подчеркнул, что топлива в регионе достаточно: власти сформировали необходимый запас, а поставки горючего не прекращаются. Чертков призвал жителей Республики не создавать панику и искусственный ажиотаж. Он добавил, что при необходимости власти введут ограничения, но пока такие шаги не требуются.

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