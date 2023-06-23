В Мариуполе восстанавливают три многоэтажки, которые сильнее других пострадали от обстрелов

В городе продолжаются масштабные восстановительные работы. Фото: УНМ ДНР

В Мариуполе строители продолжают восстанавливать три многоэтажки, которые сильнее других пострадали от обстрелов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что специалисты демонтируют разрушенные конструкции зданий, восстанавливают конструктив и инженерные сети, меняют окна.

- Как отмечают строители, главное - не скорость, а надежность и безопасность жителей, - подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что строители из Липецкой области сдали в эксплуатацию 12 восстановленных объектов в Мариуполе. Среди них многоквартирные дома, школа и технический лицей. На всех объектах отремонтированы крыши, инженерные коммуникации и места общего пользования, заменены окна и двери, усилены строительные конструкции, поврежденные в ходе боевых действий.

В ближайшее время подрядчики закончат восстановление еще 15 объектов. Их также передадут на баланс городской администрации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строители из Москвы восстанавливают мариупольский дом-интернат для пожилых людей

Сейчас специалисты занимаются отделочными работами в обеденном зале, а также установкой балконов и ограждения (подробнее)