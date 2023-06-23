Липецкие строители восстановили в Мариуполе десять домов, школу и лицей

Строители восстанавливают конструкцию здания, меняют инженерные сети и кровлю. Фото: Моргун/ТГ

Строители из Липецкой области сдали в эксплуатацию 12 восстановленных объектов в Мариуполе. Среди них многоквартирные дома, школа и технический лицей. В ближайшее время подрядчики закончат восстановление еще 15 объектов. Их также передадут на баланс городской администрации. Об этом рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун.

— На всех объектах липчане выполнили схожий объем работ — отремонтировали крыши, инженерные сети и места общего пользования, заменили окна и двери, усилили строительные конструкции, поврежденные в ходе боевых действий, — отметил градоначальник.

Моргун добавил, что сейчас подрядчики восстанавливают три многоэтажки, которые сильно пострадали во время боев за город.

— Здесь демонтируют разрушенные конструкции, восстанавливают конструктив и инженерные коммуникации, меняют окна. Как отмечают строители, главное — не скорость, а надежность и безопасность жителей, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

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