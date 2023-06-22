В ДНР утвердили порядок признания недвижимого имущества бесхозяйным

В Республике урегулировали законодательство в сфере имущественных отношений. Фото: ТГ/Солнцев

В ДНР утвердили порядок признания расположенного на ее территории недвижимого имущества бесхозяйным. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он уточнил, что власти приняли соответствующий нормативно-правовой акт в сфере имущественных отношений, однако его действие распространяется не на всех.

- Обращаю внимание, его действие не распространяется на жилые дома и помещения, садовые дома, а также хозяйственные постройки, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, - отметил Солнцев.

Премьер также добавил, что была установлена последовательность действий по включению бесхозяйных линейных объектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в Единый реестр имущества. Сообщается также, что исполнительным органом при этом определен Фонд госимущества ДНР.

Напомним, в Мариуполе выявили более 1200 коммерческих объектов с признаками бесхозности. Владельцев просят подтвердить право собственности на данные объекты в течение трех месяцев.

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