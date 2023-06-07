В Мариуполе выявили более 1200 коммерческих объектов с признаками бесхозности

Бесхозные помещения в Мариуполе планируют передать на баланс города Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе после проведения обследования были выявлены 1234 объекта с признаками бесхозности. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики со ссылкой на данные отдела организации торговли и бытовых услуг городской администрации.

В ведомстве обратились к владельцам с просьбой подтвердить право собственности на данные объекты. Сделать это необходимо в течение ближайших трех месяцев.

- Для подтверждения права собственности на указанные объекты (список) их владельцам в течение трех месяцев со дня публикации информации необходимо обратиться в отдел организации торговли и бытовых услуг администрации Мариуполя с правоустанавливающими документами, - заявили в Минстрое.

Гражданам напомнили, что в случае отсутствия подтверждения права собственности в указанный срок данные коммерческие объекты будут переданы в муниципальную собственность согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе создадут реестр нежилых помещений. В список войдут дома с признаками бесхозных.

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