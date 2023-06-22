Прокуратура ДНР направила в суд дело в отношении морпеха ВСУ, расстрелявшего 16 мирных жителей в Мариуполе

Прокуратура ДНР направила в суд дело против морпеха ВСУ, расстрелявшего шестнадцать мирных жителей в Мариуполе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике продолжают расследовать преступления украинских боевиков, которые они совершали в городе Мариуполе весной прошлого года. Так, прокуратура ДНР направила в Верховный суд уголовное дело против морпеха ВСУ, расстрелявшего шестнадцать мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщили в прокуратуре Республики.

- По версии следствия, в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Рашпль, находясь на боевых позициях на территории ЧАО «Азовобщемаш» в городе Мариуполь, исполняя заведомо незаконные приказы командиров, множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова совершил убийство 16 гражданских лиц и покушение на убийство 9 лиц, которым удалось выжить, скрывшись с мест обстрелов, - отмечают в ведомстве.

Водителя батареи управления и артиллерийской разведки 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных формирований Украины Дениса Рашпля обвиняют по нескольким статьям: «убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», а также «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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