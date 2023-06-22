В донецкий цирк «Космос» меценаты передали 59 миллионов рублей

Донецкому цирку «Космос» предали гуманитарную помощь на сумму 59 миллионов рублей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Донецкому цирку «Космос» передали гуманитарную помощь на сумму 59 миллионов рублей. Рособоронэкспорт и благотворительный фонд «География сердца» передали световое и звуковое оборудование, а также мебель. Об этом ДАН сообщил генеральный директор цирка Юрий Кукузенко.

- Мы получили гигантскую, я считаю, гуманитарную помощь, ее выделил Рособоронэкспорт: световое и звуковое оборудование, мебель. Непосредственно передал нам помощь благотворительный фонд им. Валентина и Тамары Кудиновых «География сердца». Сейчас мы все это монтируем. Готовим светодиодный экран, многое, о чем мы мечтали, - сказал Кукузенко.

Напомним, ранее московские специалисты планируют сделать капитальный ремонт и реконструкцию донецкого цирка «Космос». Также хотят создать условия для оснащения учреждения современной техникой. Однако сейчас главная задача отремонтировать крышу, и они ведут переговоры, чтобы московские специалисты смогли ее отремонтировать в этом году.

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