Украинские войска ранили мужчину при обстреле Горловки из РСЗО

Последствия обстрела Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Украинские войска ранили мирного жителя при обстреле Горловки из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказался Центрально-Городской район города.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 июня по состоянию на 18:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по улице Харчевникова, 43 пострадал мужчина 1971 года рождения, - проинформировали в представительстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел города произошел сегодня днем. По селу Озеряновка и поселку Михайловка в Центрально-Городском районе Горловки украинские войска за пять минут выпустили 20 ракет из РСЗО. Огонь велся ими со стороны населенного пункта Новгородское.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстрелом повредили здание водоканала в Горловке.

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