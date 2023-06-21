ВСУ обстрелом повредили здание водоканала в Горловке

Поврежденный обстрелом участок филиала РУЭК ГУП ДНР «Вода Донбасса». Фото: ТГ/Приходько

Вследствие массированного удара ВСУ из реактивных систем залпового огня по селу Озеряновка и поселку Михайловка в Центрально-Городском районе Горловки был поврежден ряд домов по улицам Солнечногорская и Шолохова. Некоторые из них загорелись. Кроме того, при обстреле пострадало здание водоканала. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Градоначальник опубликовал фото, где показал последствия украинской агрессии.

- На фото - поврежденный обстрелом укронацистов участок предприятия Филиал РУЭК ГУП ДНР «Вода Донбасса», микрорайон «245 квартал» (Центрально-Городской район Горловки), - написал он.

Сообщается также, что под обстрелом был ранен мирный житель.

- Вследствие обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов ранен мирный житель, - заявил Приходько.

Напомним, ранее под огонь украинских боевиков попал Никитовский район города. ВСУ выпустили по Горловке 14 снарядов за двадцать минут.

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