Госдума проследит за созданием свободной экономической зоны в ДНР

Особый льготный режим будет действовать в регионе до 2050 года. Фото: сайт Главы ДНР

Государственная дума проследит за образованием свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, чтобы в случае необходимости вносить требующиеся изменения в законодательство. Об этом сообщил ДАН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он уточнил, что закон о свободной экономической зоне вступает в силу с момента его опубликования, но по отдельным положениям позже - к примеру, в плане взаимодействия в информационном поле с Федеральной таможенной службой он начнет действовать с 1 января 2026 года.

- Естественно, что не один законодательный акт не бывает идеальным, и мы будем внимательно смотреть, как идет практика, как идет его реализация, соответственно будем дорабатывать, вносить те коррективы, которых от нас будет требовать жизнь, - заявил Кирьянов.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект о создании в новых регионах свободной экономической зоны на срок до 2050 года. Это должно обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие в ДНР.

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