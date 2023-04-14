Госдума приняла законопроект о создании в новых регионах свободной экономической зоны: Что это значит для ДНР

Документ разработан партией «Единая Россия». Думцам предстоит еще ряд рассмотрений, прежде чем он будет принят окончательно, но уже сейчас можно сказать, какие изменения ждут присоединенные территории.

Предполагается, что создание такой зоны на срок до 2050 года (такой прописан в документе) должно обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие на присоединенных территориях. Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ станет Минстрой России, а ее управляющей компанией - публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Если законопроект примут окончательно, он вступит в силу с 1 января 2024 года. Хотя известно, что власти новых регионов ратуют за то, чтобы это случилось пораньше.

- Рассчитываем, что новый законопроект обеспечит устойчивое развитие и запуск того, что сегодня очень необходимо на территории. Это обеспечение и налоговых поступлений, собственных доходов на территории, обеспечение запуска экономики и, конечно, создание в условиях свободной экономической зоны новых производств, которые особенно сегодня необходимы для устойчивого развития, - отметил на заседании Госдумы министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

- С самых первых дней вхождения этих территорий в состав Российской Федерации партия обсуждала с правительством инструменты поддержки экономики и инфраструктуры новых территорий, - добавил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, особо подчеркнув, что свободная экономическая зона обеспечит свободу инвестиций и основные льготы предпринимателям, от активности которых зависит экономическое развитие регионов. А инвестиции присоединенным территориям очень и очень нужны.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ

Новые регионы на заседании Госдумы представлял временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Выступая перед федеральными законодателями, он заявил, что Донбасс хочет вернуться к своему естественному состоянию, когда он может обеспечивать себя и помогать другим регионам.

- Сейчас Донбассу, как и другим новым регионам, помогает вся Россия, большая благодарность за это. Но для наших жителей это неестественное состояние. Хотелось бы больше возможностей работать, больше рабочих мест. Нужно привлечение инвестиций. И подходы должны быть нестандартные, - сказал руководитель ДНР.

По мнению Пушилина, законопроект о создании в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны необходимо скорректировать ко второму чтению, включив туда положения о режиме налоговых соглашений.

- Это длительные соглашения на 10 - 15 лет, которые включают в обязательства инвестора единый фиксированный налог. Суммы выверены со всех сторон, но для инвестора это гарантия освобождения от налоговых проверок, а для бюджета - четко прогнозируемая сумма на длительный период, - пояснил Пушилин.

«Ростех» видит большие перспективы в сотрудничестве с Донбассом

Государственная корпорация «Ростех» намерена расширять экономические, кооперационные и научно-технические связи с ДНР и ЛНР.

В пресс-службе корпорации отметили успехи сотрудничества «Уралвагонзавода», входящего в «Ростех», и Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), объединяющего крупнейшие металлургические и коксохимические производства Донбасса. ЮГМК уже поставил металл «Уралвагонзаводу», а концерн, как один из лидеров в области производства железнодорожных вагонов в России, помогает восстановить производство на Стахановском вагоностроительном заводе.

Также в «Ростехе» намерены расширить поставки в ДНР дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования, которое производится Ковровским электромеханическим заводом. КЭМЗ уже отправил несколько мини-погрузчиков Ant 1000 в Докучаевск, шефство над которым взяла Владимирская область.

Шахты и энергетика переходят на новые стандарты

Заместитель председателя правительства ДНР - министр угля и энергетики республики Андрей Чертков рассказал, как энергетическая и угольная промышленность региона будет переходить на российские стандарты.

Что касается энергетики, то происходить это будет в процессе замены оборудования. Средства на преобразование энергетической отрасли нужны большие, но в этом региону помогут энергетические компании России, а также регионы-шефы.

- Мы понимаем, что и как делать, в принципе стандарты в энергетике идентичны во всем СНГ, - отметил зампред. - С угольной промышленностью труднее. Порядка 15 лет в углепром не вкладывались никакие средства.

Рассчитываем, что инвесторы, которые в ближайшее время зайдут на наши угольные предприятия, понимают, что реконструкция шахт сегодня очень необходима, замена оборудования - вопрос номер один, - отметил Чертков.

Также он добавил, что реконструкция шахт привлечет в регион горняков из других субъектов России, а это повлияет на масштабы добычи угля.

КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС УЧАСТНИКА СЭЗ

Для получения статуса участника свободной экономической зоны индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал.

КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Объем капиталовложений такого участника, являющегося субъектом малого и среднего бизнеса, в первые три года должен составить не менее

3 миллионов рублей; при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок - не менее 1 миллиона рублей; для других лиц - не менее 30 миллионов рублей.

КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Особыми льготами в рамках свободной экономической зоны будут пользоваться инвесторы, которые будут строиться в новых регионах и пользоваться землей.

Кроме того, работа в СЭЗ выгодна бизнесу льготами по налогам и страховым взносам, а также применением процедуры свободной таможенной зоны, когда сырье и товары могут быть импортированы на территорию свободной экономической зоны без уплаты пошлин. Еще из плюсов - ввозимое на территорию свободной экономической зоны оборудование, нужное для работы инвесторов, также не облагается пошлиной.

КАК УМЕНЬШАТСЯ НАЛОГИ

На федеральном уровне для участников СЭЗ предлагается установить на 10 лет нулевую ставку налога на прибыль, при этом субъекты России смогут сами устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5 процента. Кроме того, участники свободной экономической зоны освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога - на три года.