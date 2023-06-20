Более 500 выпускников из ДНР отправятся на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург

«Алые паруса» - это один из главных праздников российских выпускников, он ежегодно проходит в июне во время белых ночей в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 500 выпускников из ДНР отправятся летом на отдых в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что по приглашению губернатора Александра Беглова в Питер приедут 487 выпускников школ Мариуполя и 58 выпускников из Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Они проведут вторую смену в детском оздоровительном комплексе «Дружных» с 21 июня по 4 июля. Помимо этого, ребята смогут отдохнуть в лагере «Молодежное». Однако главным событием станет для них участие в празднике выпускников «Алые паруса».

- Также в Северной столице им будут вручены аттестаты об окончании школы, - заявили в администрации.

Сообщается также, что участников смены ждут интеллектуальные игры, профориентационные ярмарки, спортивные соревнования, исторические квесты и реконструкции, а также творческие мастер-классы. Для ребят проведут экскурсии по Санкт Петербургу, Кронштадту и Петергофу.

Напомним, ранее в Мариуполе у городской пристани прошел праздник выпускников «Алые паруса». Знаковое для города мероприятие решили провести, невзирая на всякого рода опасности.

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