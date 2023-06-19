В Мариуполе у городской пристани прошел праздник выпускников «Алые паруса»

В Мариуполе прошел праздник выпускников «Алые паруса» Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе у городской пристани состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Для ребят подготовили широкую развлекательную программу. Об этом сообщили в РИА Новости.

В Мариуполе прошел праздник выпускников «Алые паруса» Фото: Александр ИВАНОВ

Уточняется, что праздник посетил мэр города Олег Моргун. Он напомнил, что Мариуполь в прошлом году подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургом, и оба города стали побратимами. В том году для выпускников также провели мероприятие «Алые паруса».

В Мариуполе прошел праздник выпускников «Алые паруса» Фото: Александр ИВАНОВ

- В этом году мы решили повторить, невзирая на всякого рода опасности, хотя наш город и мирный. Это мероприятие знаковое для города, оно массовое, дети вы видите, их же не заставишь улыбаться - глаза горят, все довольные, - отметил Моргун.

В Мариуполе прошел праздник выпускников «Алые паруса» Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, ранее 150 выпускников из Мариуполя и участников творческих коллективов записали видеооткрытку на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По этому случаю в минувшее воскресенье в Мариуполе на воду была спущена яхта Ассоль с алыми парусами - главными символами фестиваля. Праздничную открытку планировали показать во время телевизионной трансляции праздника.

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