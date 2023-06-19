Мариупольские выпускники записали видеопоздравление на праздник «Алые паруса»

В празднике примут участие выпускники Мариуполя по приглашению губернатора Александра Беглова. Фото: администрация Мариуполя
150 выпускников из Мариуполя и участников творческих коллективов записали видеооткрытку на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Видео увидят все гости и участники фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.
— В записи поздравления приняли участие более 150 школьников, а также творческие коллективы города. По этому случаю в минувшее воскресенье в Мариуполе на воду была спущена яхта Ассоль с алыми парусами — главными символами фестиваля, — отметили в администрации. —Праздничную открытку покажут во время телевизионной трансляции. Приветственное поздравление также увидят гости и участники фестиваля на Неве.
В пресс-службе добавили, что фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге 24 и 25 июня. Губернатор Александр Беглов уже традиционно пригласил на праздник выпускников из Мариуполя.
Напомним, что в 2022 году на праздник в Санкт-Петербург отправились 40 отличников из ДНР.
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