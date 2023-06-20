Мирный житель получил ранения вследствие обстрела ВСУ поселка Зайцево в ДНР

Пострадавший 1990 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела Горловки пострадал еще один мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- В результате обстрела Никитовского района Горловки с позиций украинских нацистов ранен мирный горловчанин, - проинформировал он.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили информацию о пострадавшем. Там отметили, что инцидент произошел в поселке Зайцево по улице Шепелева.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 июня по состоянию на 15:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. Населенный пункт Зайцево: по улице Шепелева, 29 ранен мужчина 1990 года рождения, - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки погибла женщина.

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