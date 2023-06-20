Школьники из Ясиноватой отправились на отдых в Евпаторию в детский центр «Алые паруса»

Школьники из Ясиноватой отправились на отдых в Евпаторию. Фото: ТГ/Шевченко

Школьники из Ясиноватой отправились на отдых и оздоровление в Евпаторию во Всероссийский детский центр «Алые паруса». Ребята проведут в Крыму 25 дней, где их ждет масса увлекательных мероприятий. Об этом сообщает глава города Дмитрий Шевченко.

- В течение 25 дней детей ожидают деловые игры, профориентационные интерактивы, литературные квесты, интеллектуальные квизы, дни национальной кухни, фотопроекты, фестиваль национального творчества, театрализованные постановки, физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия, пишет глава администрации в своем телеграм-канале.

Дмитрий Шевченко поблагодарил руководства ВДЦ «Алые паруса» за заботу о детях. Также он пожелал школьникам хорошего отдыха и незабываемых ярких впечатлений.

Напомним, что школьники из ДНР проведут летний отдых в Самарском педагогическом университете. За лето отдохнут 200 подростков из Республики.

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