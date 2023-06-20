Школьники из ДНР проведут летний отдых в Самарском педагогическом университете

Школьники из ДНР проведут летний отдых в Самарском крае
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Школьники из Донецкой Народной Республике проведут летний отдых в Самарском педагогическом университете. Первая группа детей уже прибыла в вуз в рамках летнего этапа программ «Университетские смены». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Губернатора Самарской области.
- Студенты и преподаватели вуза подготовили для детей интересные мероприятия с краеведческим уклоном. Около десяти дней школьники из ДНР будут знакомиться с достопримечательностями города, заниматься спортом, участвовать в образовательных модулях, - отмечают в администрации Губернатора.
Всего за летний сезон на территории вуза отдохнут 200 подростков из Республики. Кроме того, в санаториях региона-шефа смогут набраться сил еще 300 ребят из Снежного.
Напомним, что из Донецкой Народной Республики в другие регионы России планируют направить на летний отдых более двух тысяч жителей региона.
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