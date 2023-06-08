Более двух тысяч жителей ДНР отправятся на летний отдых в другие регионы РФ

В ДНР планирует направить на летний отдых 2,3 тысячи человек Фото: Анна САДОВНИКОВА

Из Донецкой Народной Республики в другие регионы России планируют направить на летний отдых более двух тысяч жителей ДНР. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов ДНР.

- Федерация профсоюзов Республики при поддержке отраслевого российского профсоюза планирует оздоровить за летний период порядка 300 детей. Первые группы уже отправились в Краснодарский край и Астрахань. По оздоровлению членов профсоюзов и их семей — это порядка 2 тысячи человек, - сказала собеседница агентства.

Также в профсоюзе отметили, что семейный отдых планируется организовать в крымском Судаке и краснодарском селе Лермонтово. Однако цифры не отражают планы летней оздоровительной кампании членских организаций Федерации профсоюзов, так как более подробные данные поступят только через несколько месяцев.

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