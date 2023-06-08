Пианистка Валентина Лисица планирует выступить в ДНР на День освобождения Донбасса 8 сентября

Валентина Лисица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица может выступить в Донецкой Народной Республике на 80-ю годовщину освобождения Донбасса, 8 сентября. Об этом ДАН сообщил исполняющий обязанности министра культуры Республики Михаил Желтяков.

- К 80-й годовщине освобождения Донбасса мы планировали пригласить Валентину Лисицу с концертом. Она сама готова приехать. У нас и программа уже есть, - отметил Желтяков.

Министр культуры добавил, что не знает получиться провести концерт с учетом ситуации с безопасностью в Республике.

Напомним, ранее в рамках проекта «Все о Донецке», приуроченного ко Дню города, глава администрации столицы Республики Алексей Кулемзин рассказал историю создания парка Павших Коммунаров, которому 8 июня 2023 года исполнилось 99 лет. За все время существования самый старый в городе является излюбленным местом отдыха дончан.

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