Число раненых обстрелами ВСУ мирных жителей ДНР увеличилось до шести

Ясиноватая каждый день под обстрелом. Фото: Архив ДНР Онлайн

Количество пострадавших в воскресенье при обстрелах мирных жителей в ДНР возросло до шести. Четверо гражданских лиц ранено в Донецке и двое – в Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Двое мужчин 1961 и 1963 годов рождения пострадали в Ясиноватой на пересечении улиц Орджоникидзе и Фурманова.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Кременец в Петровском районе ранены трое мирных жителей. Это женщина 1950 года рождения, а также двое мужчин 1942 и 1969 годов рождения. Все пострадавшие находились на улице Набережной.

В Кировском районе Донецка по улице Ахматовой получила ранения женщина 1962 года рождения.

В СЦКК добавили, что в Кировском районе столицы ДНР обстрелом повреждены четыре частных дома по улицам Светлолучской и Воздушной, также перебит газопровод. В Ясиноватой один из боеприпасов попал в частный дом по улице Чернышевского, после чего начался пожар.

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