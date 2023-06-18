Активисты «Молодой Республики» передали донецким врачам к празднику сладости и фрукты

Молодежь поздравила донецких врачей. Фото: Скриншот видео «МР»

Молодые общественники ДНР привезли сладости и фрукты для медиков Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО). Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ДРОО «Молодая Республика».

- В День медицинского работника команда «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» во главе с руководителем Сергеем Добровольским посетила больницу имени Калинина (бывшее название ДОКТМО). Наши ребята передали врачам сладкие подарки и поздравили их с профессиональным праздником. Медики Донбасса ежедневно борются за жизни раненых и болеющих жителей Республики. Благодаря их непрерывному труду за все эти годы были спасены десятки тысяч жизней. В это непростое время мы особенно должны поддерживать наших героев в белых халатах, — отметили в организации.

Также в «Молодой Республике» сообщили, что активисты регулярно помогают медикам — работают на пищеблоке, перевязки делают. Молодежь постоянно находится на связи с больницей и всегда приезжает на помощь, когда это требуется.

Напомним, что в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. Это праздник всех врачей, медсестер и младшего персонала, работающих в системе здравоохранения.

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