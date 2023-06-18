В ДНР заявили об обстреле Донецка и Озеряновки со стороны ВСУ

Кировский район постоянно обстреливают ВСУ. Фото: архив ДНР Онлайн

Украинские военные сегодня утром выпустили 27 снарядов калибром 155 и 152 миллиметров по Донецку и Озеряновке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 08:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы). Выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В 08:55 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Озеряновка. Выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра, — уточнили в представительстве.

В 9:20 и 9:35 ВСУ вновь обстреляли Кировский район столицы ДНР из Галицыновки, выпустив пять и семь 155-миллиметровых снарядов.

- Кировский район Донецка (микрорайон шахты Лидиевка) под массированным обстрелом врага. Осколками побиты дома частного сектора, повреждены кровли, хозпостройки, остекление. Обстрел продолжается! Будьте предельно осторожными! Не покидайте укрытий! – сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, которая также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

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