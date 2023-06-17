Статуей ангела дополнят мемориальный комплекс погибшим детям Донбасса

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы появится статуя ангела. Фото: МИД ДНР

В Калининском районе Донецка расширят Аллею ангелов. Возле памятной плиты с аркой здесь планируют установить статую ангела. Об этом сообщил ДАН руководитель Народной Дружины и регионального исполкома Народного фронта в ДНР Сергей Самохин.

Он отметил, что данный вопрос уже обсудил с главой местной администрации.

- У арки и памятника, к которому обычно все приходят, хотим с противоположной стороны сделать монумент ангела. У нас уже есть задумки, мы посмотрели несколько вариантов, которые можно поставить, взвесили бюджет, - рассказал Самохин.

Уточняется, что скульптуру могут установить на этом месте в ближайшие два месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Аллею ангелов в Донецке украсили розами из Астраханской области. Столице Донецкой Народной Республики хотят вернуть статус «города миллиона роз». Чтобы помочь в этом, представители регионального исполкома ОНФ из Астрахани прислали в Донецк около 140 кустов роз. Их полноценное цветение ожидают в августе.

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