В Донецк прислали около 140 кустов роз. Фото: ДАН

Розами из Астраханской области украсили Аллею ангелов в Донецке. Об этом сообщил руководитель Народной Дружины и регионального исполкома Народного фронта в ДНР Сергей Самохин.

В Донецк прислали около 140 кустов роз. Фото: ДАН

По его словам, столице Донецкой Народной Республики хотят вернуть статус «города миллиона роз». Чтобы помочь в этом, представители регионального исполкома ОНФ из Астрахани прислали в Донецк около 140 кустов роз.

В Донецк прислали около 140 кустов роз. Фото: ДАН

- Очень переживали, потому что у них в основном более пустынный климат. Они подобрали специально землю, старались угадать с нашей почвой, и потратили на это достаточно много времени, около месяца. Выбрали розы с большими корневыми системами, которые даже если переболеют, то все равно адаптируются, и подобрали специально почву, в которой их можно транспортировать, - передает ДАН слова Самохина.

В Донецк прислали около 140 кустов роз. Фото: ДАН

В Донецк прислали около 140 кустов роз. Фото: ДАН

Сообщается, что большинство бутонов еще не распустилось, их полноценное цветение ожидают в августе. В ближайшее время в Донецк должны также завезти розы из Краснодарского края.

В Донецк прислали около 140 кустов роз. Фото: ДАН

Напомним, в 2015 году в донецком Парке Победы имени Ленинского комсомола появилась Аллея ангелов. На темной плите высечена лишь часть имен девочек и мальчиков, которые уже никогда не станут взрослыми, не создадут свои семьи, не вырастят своих детей. В 2017 году в этом месте установили и памятник погибшим детям - «Детям Донбасса, детям войны». Скульптурная композиция изображает мальчика, который смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестренку. У «каменного мальчика» был живой прототип - 13-летний Кирилл Сидорюк из села Буткевич, ценой собственной жизни спасший 9-летнюю сестру Таню во время обстрела со стороны Украины в августе 2014-го. У подножия мемориала всегда живые цветы…

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, с каждым днем наш город становится краше»: В Донецком парке имени Щербакова появилась новая клумба из 250 роз

Саженцы роз для высадки в Донецке привезла российская спортсменка и телеведущая Марьяна Наумова [видео] (подробнее)