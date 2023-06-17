Мэр Приходько: Одномесячный ребенок ранен обстрелом ВСУ в Горловке

Последствия обстрела Никитовского района Горловки. Фото: ТГ/Приходько

В результате обстрела ВСУ в Горловке получил ранение младенец. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что инцидент произошел в Никитовском районе. Раненому ребенку исполнился всего один месяц.

- В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребенок, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что в результате украинских обстрелов в городе повреждены школа №42 и ряд жилых домов по улицам Фадеева, Батюка, Королева, Жарова и Покидько.

Напомним, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками города Макеевка. Женщина получила ранения на улице Уборевича.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские войска ранили мирного жителя при обстреле Горловки из РСЗО

Под прицельным огнем ВСУ оказался Центрально-Городской район города (подробнее)