Мэр Донецка призвал горожан рационально использовать воду

Владельцы домов частного сектора используют воду для полива огородов Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Донецка призывают рационально подходить к расходованию воды, дефицит которой город ощущает уже на протяжении долгого времени. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что от жильцов многоквартирных домов стали поступать жалобы на отсутствие подачи воды в квартиры по графику. Это связано также и с тем, что жители частного сектора стали подключаться к центральному водопроводу для того, чтобы полить свои приусадебные участки.

- Дончане! Давайте расходовать драгоценную в наше время воду рационально. Не лишайте своих соседей возможности пользоваться водопроводом и делать необходимые запасы, - призвал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты восстановили водоснабжение Киевского района Донецка. Ранее провести ремонт не удавалось из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

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