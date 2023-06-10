Специалисты восстановили водоснабжение Киевского района Донецка

Далее воду жителям Киевского района будут подавать по графику Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Энергетикам удалось запитать Северный водопроводный узел, через который вода подается жителям Киевского района. Ранее энергетики несколько раз пытались добраться до станции, но украинские боевики открывали по ним огонь. Об этом сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

— Энергетикам в очередной раз от души, искренне спасибо! На Киевский район Донецка вода пошла, по графику, — поделился глава Минугля в своем телеграмм-канале.

Напомним, что о приостановке Северного водоузла стало известно сегодня утром. Власти города организовали подвоз воды на улицы Левицкого и Артема.

Напомним, что ранее врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле. В июне власти планируют перейти на подачу воды через день.

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