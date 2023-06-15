Зампред Правительства ДНР рассказал о проблемных точках развития сельского хозяйства в Республике

Артем Крамаренко отметил острую нехватку сельхозтехники и оптово-распределительных центров в регионе. Фото: t.me/kramarenko_apk

Заместитель Председателя Правительства ДНР Артем Крамаренко на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня, рассказал о проблемных точках развития сельского хозяйства в Республике. По его словам, в регионе острая нехватка сельхозтехники и оптово-распределительных центров для хранения овощной продукции.

- Мы здесь сконцентрировали усилия на наиболее острых наших проблемах — прежде всего это поставка сельхозтехники, в рамках которой подписано соглашение с Росагролизингом — одним из крупнейших российских поставщиков, для того чтобы мы могли уже в ближайшее время проводить обновление сельхозпарка, - сказал Зампред Правительства ДНР.

Также он добавил, что в Республике важно наличие оптово-распределительных центров, которые позволят длительно хранить овощную продукцию из соседних регионов.

- Естественно, это бы благоприятно сказалось и на благосостоянии граждан, и на уровне цен в Республике на эту группу овощей, - отметил Крамаренко.

Напомним, ранее ДНР и Крым на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической и экономической сферах. Также сотрудничество между Республиками будет и в других направлениях.

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