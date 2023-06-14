Сотни миллиардов рублей потребуются на восстановление ДНР

Ряд предприятий не работают по определенным причинам. Фото: СЦКК ДНР

На восстановление ДНР потребуются сотни миллиардов рублей. Об этом заявил в ходе Петербургского международного экономического форума глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

- У нас есть предварительная оценка - это большая сумма, не одна сотня миллиардов рублей, - отметил он.

По словам премьера, план восстановления уже есть, он заложен в программу социально-экономического развития региона. В ее рамках и будут проводиться работы. Данная программа предусматривает восстановление объектов жизнеобеспечения и социального значения, жилого фонда и промышленных предприятий Республики. Как отметил Солнцев, более ста объектов сегодня не работают по определенным причинам, есть и такие, что работают, но в полную мощность.

- И сегодня стоит задача в первую очередь привлечь инвестиции и найти рынок сбыта для тех предприятий, которые сегодня функционируют, и тех, которые сохранились, - сказал премьер.

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