В результате подрыва мужчина получил ранения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецке мирный житель подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что мужчина пострадал от своей же халатности, так как разбирать подозрительные предметы категорически не стоит.

- По уточненной информации мужчина, который подорвался на ВОП в Ленинском районе, пострадал в результате собственной халатности во время попытки разобрать взрывоопасный предмет, - заявил Кулемзин.

Мэр в очередной раз напомнил жителям, что при обнаружении любого взрывоопасного предмета запрещается поднимать его с земли и производить с ним любые действия. О находке необходимо немедленно сообщить в МЧС ДНР по номеру «101» или в полицию на номер «102».

- Предупредите об опасности детей! Помните, от вашей бдительности зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких! - призвал дончан Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке ранен мужчина в результате подрыва на ВОП. ЧП произошло в Ленинском районе города.

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