Правительство ДНР заключило соглашение о сотрудничестве с Росагролизингом

Эта мера поддержки позволит фермерам обновить машинно-тракторный парк и ускорит модернизацию отечественного АПК. Фото: ТГ/Пушилин

Правительство Донецкой Народной Республики заключило соглашение с АО «Росагролизинг». Документ был подписан 14 июня в ходе проведения ПМЭФ-2023. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр региона Евгений Солнцев.

- С генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым подписали соглашение о сотрудничестве, - заявил он.

По словам главы Правительства ДНР, такое соглашение пойдет на пользу агропромышленному комплексу Республики, так как местные аграрии очень заинтересованы в покупке сельхозтехники в лизинг.

- Наши аграрии крайне заинтересованы в приобретении сельхозтехники в лизинг. Эта мера поддержки позволит фермерам существенным образом обновить машинно-тракторный парк, и, как следствие, ускорит модернизацию отечественного АПК, - утверждает премьер.

Напомним, делегация из Донецкой Народной Республики впервые принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПЭМФ) как представители нового региона России. Форум продлится с 14 по 17 июня.

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