В Шахтерске для улучшения водоснабжения старой части города могут построить новый водовод Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Шахтерске в Донецкой Народной Республике обсуждают строительство нового водовода, чтобы улучшить снабжение старой части города. Об этом сообщил глава администрации города Александр Шатов во время телеграм-эфира.

- Вся проблема (водоснабжения города) заключается в том, что мы работаем одним водоводом на город, а до 1990-х годов город использовал четыре водовода с разных точек. Естественно, это влияет очень сильно на водоснабжение города, - отметил глава города.

Он добавил, что сейчас решается вопрос с Минстроем и регионом-шефом Сахалином о новом водоводе, который поможет улучшить водоснабжение старой части города.

Напомним, ранее Сахалинская область отремонтирует в подшефном Шахтерске две школы, медицинское учреждение, городской парк, дворец культуры и другие объекты. Все они входят в план работ на 2024 год. В текущем году в Шахтерске будет выполнен капремонт двух школ и двух детсадов.

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