Мэр Кулемзин: За день ВСУ выпустили по Донецку 62 снаряда

По Донецку было выпущено свыше 60 боеприпасов калибром 155 мм (архивное фото) Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины в промежутке с 09:00 по 21:00 13 июня выпустили по Донецку более 60 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— Донецк и присоединенные территории 13 раз подверглись обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Петровского, Кировского и Куйбышевского районов украинские боевики выпустили 62 снаряда калибром 155 мм, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Урожайное в Великоновоселовском районе Донецкой Народной Республики. В результате обстрела ранения получили две мирные жительницы.

За предыдущие сутки Донецк и его окрестности 9 раз подверглись обстрелам ВСУ. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов, а также поселков Александровка и Еленовка украинские войска выпустили 50 снарядов калибром 152 и 155 мм. В результате украинской агрессии погибла одна мирная жительница, шесть человек получили ранения.

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