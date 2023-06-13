Проект об участниках СВО «Герои и подвиги» запустили в Шахтерске

Перед зданием мэрии открыли выставку, где показаны истории 33 героев - участников СВО. Фото: Администрация города Шахтерска

В Шахтерске запустили проект, рассказывающий об участниках специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что 13 июня перед зданием мэрии состоялась выставка «Герои и подвиги», где показаны истории 33 героев - участников СВО.

- На стендах размещены фотографии из личных архивов семей военнослужащих, выписки из наградных документов, цитаты из писем и стихотворений бойцов, - пояснили сотрудники администрации.

Городские власти пригласили всех желающих посетить выставку. Сообщается также, что проект реализует Российское военно-историческое общество.

Тем временем в Мариуполе провели премьерный показ фильма «Защитники детства». В основе киноленты лежит рассказ о трагических судьбах детей Донбасса, которые стали свидетелями боевых действий. Помощь в съемках фильма оказали специалисты республиканского телеканала «Оплот».

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