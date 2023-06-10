В Мариуполе провели премьерный показ фильма «Защитники детства»

Фильм станет еще одним напоминанием о трагических судьбах детей Донбасса. Фото: Моргун/ТГ

Премьерный показ фильма «Защитники детства» прошел в Мариуполе. Продюсеры документальной ленты собрали трагические истории о судьбах детей из Донбасса, которые стали свидетелями боевых действий. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— В фильме есть и свидетельства наших защитников — людей, которые в самых сложных условиях несли нам веру в то, что все обязательно будет хорошо. Их рассказы также никого не оставят равнодушными, — отметил Моргун. —Благодарю создателей фильма за профессионализм, честность и искреннее желание показать всему миру правду о том, что сегодня происходит в Донбассе.

Глава городской администрации добавил, что фильм еще раз подчеркнул важность мирного неба над головой. Помощь в съемках оказали специалисты республиканского телеканала «Оплот».

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