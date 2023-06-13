Коронавирусом в ДНР за прошлую неделю заболели 54 человека

В ДНР за прошлую неделю выявили 54 случая заболевания коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 по 13 июня в Донецкой Народной Республике выявили 54 случая заболевания коронавирусом. Также за прошлую неделю выздоровели 55 человек. Об этом сообщает Минздрав ДНР.

- За неделю выявлено 75 случаев пневмонии. Из них госпитализировано 54 человека. Всего с 31 марта 2020 года по 09:00 13 июня 2023 года инфицированных COVID-19 на территории ДНР – 183952, - отмечают в ведомстве.

Также специалисты отмечают, что в стационарных отделениях находится 93 человека. На амбулаторном лечении 143, летальных случаев в ДНР с 2020 года было 10500. Выздоровели от коронавируса 156011, а за прошедшую неделю – 40.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в Донецкой Народной Республике Министерство здравоохранения рекомендует соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации. Вакцинация - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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