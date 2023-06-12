Активисты ОД «ДР» раздали дончанам флажки с триколором в День России

Дончанам раздали более 1000 флажков. Фото: ОД «ДР»

Активисты общественного движения «Донецкая Республика» поздравили дончан с Днем России и раздали более 1000 флажков. Жители Донецка с благодарностью принимали подарки: в ОД «ДР» отметили, что от флажка никто не отказался. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.

— Сегодня мы в одном из торговых центров Донецка раздаем людям флажки Российской Федерации. Поздравляем с праздником. Все очень отзывчивые, мы слышим ответные поздравления, фразу «Россия – вперед!». Это действительно народный праздник. Мы привезли больше 1000 флажков и уже все раздали. Никто не отказывается. Для всех – это знаковый день, — отметила активистка «Донецкой Республики» Юлия Стрюкова.

Напомним, что ко Дню России участники клуба «Автодон» провели патриотический автопробег по Донецкой Народной Республике. Таким образом члены клуба решили поднять патриотический дух жителей ДНР.

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