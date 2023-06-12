В сердце Мариуполя торжественно отметили День России

В Мариуполе отметили День России. Фото: ТГ/Моргун

В самом сердце Мариуполя торжественно отметили День России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

В Мариуполе отметили День России. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе отметили День России. Фото: ТГ/Моргун

Он отметил, что для всех граждан Российской Федерации - это самый главный праздник, а для мариупольцев он особенный вдвойне.

В Мариуполе отметили День России. Фото: ТГ/Моргун

- Еще в 2014 году мы сделали свой выбор, и теперь мы по праву можем гордиться нашим общим гражданством, соотечественниками, историей, нашими победами! - заявил градоначальник.

В Мариуполе отметили День России. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе отметили День России. Фото: ТГ/Моргун

Напомним, ранее Моргун заявил, что Мариуполь с каждым днем становится все больше похожим на современные города Российской Федерации. По словам мэра, каждый житель приморского города ощутил на себе всю мощь России, регионы которой протянули ему руку помощи в трудную минуту. И сегодня Мариуполю продолжают оказывать содействие в повышении качества жизни горожан.

Нынешний праздник город встречает в составе большой семьи. Моргун пожелал соотечественникам всегда испытывать гордость за то, что они являются россиянами, и чувствовать себя полноправными гражданами своей страны.

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